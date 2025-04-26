افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمجلس النواب بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة

افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمجلس النواب بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة

افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمجلس النواب بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وانطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لكل المؤسسات الحكومية بالدولة، افتتحت الأمانة العامة لمجلس النواب، التشغيل التجريبي لمركز السيطرة والتشغيل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وخلال مراسم الافتتاح، أكد اللواء أ ح هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة، أن هذا المركز يأتي استكمالا لما تقوم به الدولة من جهود، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في شبكة موحدة ومؤمنة، تم تنفيذها طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار المستشار أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب إلى أن إقامة مركز السيطرة بمجلس النواب، يحقق السيطرة الداخلية الكاملة للمجلس ويعد نقلة حضارية فى التعامل مع الطوارئ والأزمات، كما يتصل المركز بالشبكة المتواجدة بكل جهات الدولة المتصلة مع المركز الرئيسي، باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الاتصالات، بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين كل الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة، والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة لأبناء الشعب المصري.

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