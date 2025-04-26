أستاذ علوم سياسية: إسبانيا أصبحت تغرد خارج السرب بعد العدوان على غزة

أستاذ علوم سياسية: إسبانيا أصبحت تغرد خارج السرب بعد العدوان على غزة

أستاذ علوم سياسية: إسبانيا أصبحت تغرد خارج السرب بعد العدوان على غزة

قال الدكتور بدر الماضي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسبانيا في السنوات الأخيرة وخاصة بعد العدوان على غزة، أصبحت تغرد خارج السرب، بالإضافة إلى دولة أو دولتين في منظومة الاتحاد الأوروبي.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم: «لم يعد هذا السلوك من قبل الحكومة الإسبانية يمكن تعميمه على باقي دول الاتحاد الأوروبي، لأن هناك إشكالية كبيرة أصبحت تتعلق بعق البُنية الداعمة في أوروبا لإسرائيل، ولسلوك الحكومة الإسرائيلية باتجاه هذا العدوان الذي لم ينتهي على قطاع غزة».

وأشار إلى أن موقف الدول الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع موقف الولايات الأمريكية، ولا يمكن لأوروبا كمنظومة أن تستقل في قرارها في ظل وجود هيمنة أمريكية حتى على القرار الأوروبي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن إسبانيا قريبة من حوض المتوسط، وقريبة من تفهم المشكلات الأساسية في المنطقة العربية، وأهمها القضية الفلسطينية، ولا أعتقد أن السلوك الإسباني يمكن تعميمه على باقي الدول الأوروبية والمؤسسات الأوروبية التي لا ترى في نفسها إلا داعمة أساسية للحكومة الإسرائيلية، وترضي الجانب الإسرائيلي حتى على حساب علاقتها التاريخية مع الدول العربية، ومع المبادئ العامة التي قامت عليها هذه الدول.

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