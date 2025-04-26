محافظ مطروح: غلق الطرق المؤدية إلى الكورنيش حتى الانتهاء من التطوير

محافظ مطروح: غلق الطرق المؤدية إلى الكورنيش حتى الانتهاء من التطوير

محافظ مطروح: غلق الطرق المؤدية إلى الكورنيش حتى الانتهاء من التطوير

كتب - محمد بخات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير كورنيش مدينة مرسي مطروح، استعدادا لاستقبال موسم الصيف ضمن خطة تطوير المدينة، والعمل على سرعة تنفيذ جميع الأعمال.

ووجه المحافظ اليوم، خلال زيارته مواقع تطوير كورنيش مطروح إلى الشركات المنفذة، بالإسراع في أعمال مد شبكة مواسير المياه بطول الكورنيش، مرورا بحديقة صابر ومنطقة الشراع وأمام مديرية الأمن، بخط 500 بدلا من 6 بوصة، مع استكمال الوصلات الفرعية، وأعمال الحفر لإنشاء غرفة تركيب محول كهربائي أمام مسجد التنعيم لاستيعاب حاجة المنطقة بعد التطوير.

غلق الطرق المؤدية الكورنيش

كما وجه محافظ مطروح إدارة مرور مرسى مطروح، بإغلاق إشارة دخول الشوارع الجانبية المتجهة إلى مناطق الكورنيش التي بها اعمال الحفر وتيسير الحركة المرورية.

توسعة كورنيش مرسى مطروح

أوضح المحافظ، أنه جار الإنتهاء من جميغ أعمال توسعة وتطوير الكورنيش بالشكل الحضاري والسياحي اللائق، سيحقق شكل جمالي جديد مع توسعة الطريق على الجانبين، لتحقيق مزيد من السيولة المرورية.

محافظ مطروح خلال متابعة أعمال تطوير كورنيش مطروح

ممشى وكافتيريات ومحلات جديدة

لفت إلى أن مشروع تطوير الكورنيش يتضمن إضافة كافتيريات ومحلات تجارية جديدة، بالإضافة إلى ممشى، وإضافة مزيد من طول الشواطئ، مع وضع طبقة رملية لزيادة الاستفادة من شاطئ البحر على طول ممشى الكورنيش، من منطقة البوسيت إلى الميناء الشرقي كمرحلة أولى لتطوير الكورنيش.

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