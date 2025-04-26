«واشنطن واثقة وطهران جادة».. ما فرص نجاح المفاوضات بين أمريكا وإيران؟

كتب- محمد علي حسن:

اجتمع ممثلون لإيران والولايات المتحدة، في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، اليوم السبت، بهدف تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، في حين عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد.

وعُقدت الجولة الثالثة من هذه المحادثات بشكل غير مباشر، بوساطة وحضور وزير الخارجية العماني، من أجل تبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني الأمريكي.

وبدأ فريق من الخبراء من كلا الجانبين في وضع التفاصيل الفنية لاتفاق محتمل، إذ تهدف المحادثات إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

وقال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إن جولة المفاوضات الجديدة مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدًا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.

وأضاف «عراقجي» أنه تم التباحث في التفاصيل والجوانب الفنية، كما أن الجولة المقبلة من المفاوضات من المرجح أن تكون السبت المقبل، وتابع: هناك اختلافات في القضايا الرئيسية والتفاصيل وتبادلنا الآراء كتابيًا عدة مرات.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات إضافية في العواصم استعدادًا للجولة المقبلة من المفاوضات، وتابع: لن نقبل التفاوض على أي قضية سوى النووية، حيث يتم التباحث حول بناء الثقة مع إيران مقابل رفع العقوبات، وأكد عراقجي أنه مع التقدم في المفاوضات، سيتم إضافة الخبراء ذوي الصلة، وسيتم إضافة خبير من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في الجولة المقبلة.

من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مزاعم وسائل الإعلام بشأن تفاصيل المفاوضات الإيرانية - الأمريكية غير المباشرة، مؤكدًا على أن قضية القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد لم ولن تطرح في هذه المفاوضات.

ووفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، فهذه الجولة من المفاوضات ستتناول مناقشات متخصصة وفنية، وبناء على ذلك، يترأس فريق الخبراء التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ومساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «أرنا».

ويتفاوض وزير الخارجية الإيراني بشكل غير مباشر مع ويتكوف عبر وسطاء عمانيين، وذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بأنها «بناءة».

يشار إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية - الأمريكية غير المباشرة انطلقت اليوم في مسقط، بحضور وزير الخارجية الإيراني، الذي يترأس الفريق التفاوضي الإيراني، وحضور الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط الذي يترأس الفريق التفاوضي الأمريكي، بوساطة وزير خارجية سلطنة عمان.