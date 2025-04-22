«الخارجية الإيرانية»: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي
«الخارجية الإيرانية»: نرفض التفاوض علنا بشأن الملف النووي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رفض بلاده التفاوض علنا بشأن الملف النووي، قائلا إنّ الدول الغربية تتعامل بازدواجية وتغض الطرف عن ترسانة إسرائيل النووية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.
وأضاف عراقجي، أنّ إسرائيل ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، أو الخضوع لإشراف وكالة الطاقة الذرية، وسعي طهران للحصول على الطاقة النووية المدنية تفرضه أولويات طويلة الأجل تتماشى مع أهدافنا التنموية، ويبدو أنّ ترامب على دراية بالأخطاء الكارثية للإدارات الأمريكية السابقة