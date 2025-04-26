«التضامن» تنعى والدة غادة والي

نعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة، والدة الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

وقالت وزارة التضامن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى؛ تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتورة غادة والي، في وفاة والدتها.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».