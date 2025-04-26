مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية: توقعات إيجابية للاستثمار بدعم حكومي

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رفعا توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8%، بدلا من 3.6% التي كانت متوقعة في يناير الماضي، موضحا أن هذه التوقعات الإيجابية تستند إلى الإجراءات الحكومية لدعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التسهيلات الاستثمارية والضريبية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يؤدي إلى زيادة المشروعات وفرص العمل، وضخ عملة صعبة لدعم الاحتياطي النقدي.

وأضاف «أبو زيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47.7 مليار دولار يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويعكس استقرار الاقتصاد المصري، كما أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي يبعث برسالة طمأنة عن توفر السيولة الدولارية واستقرار سوق الصرف.

وأشار إلى أن مصر لم تتأخر يوما عن سداد ديونها الخارجية، ما ينعكس إيجابيا على تقارير التصنيف الائتماني الدولية، ويعزز من جاذبية الاستثمار في مصر، موضحا أن زيادة الاستثمارات تعني تنفيذ المزيد من المشروعات، ما يؤدي إلى توفر فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج وضبط الأسعار، وهو ما انعكس بالفعل في تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.