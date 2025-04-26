مكونات سهلة وبسيطة.. أسهل طريقة لصنع واقي شمس طبيعي في المنزل

كتبت: عبير خالد

يمكن صنع كريم واقي شمس طبيعي منزلي عبر استخدام بعض المكونات البسيطة، لكن تجدر الإشارة إلى أن واقيات الشمس المنزلية قد لا توفر نفس مستوى الحماية الذي توفره واقيات الشمس التجارية، وإذا كنت تفضل الخيار المنزلي، فإليك وصفة بسيطة لتجربتها تساعدك في الأخير على الحصول على واقي شمس منزلي وفقًا لـ«timesofindia».

مكونات لصنع واقي شمس طبيعي منزلي

يحتاج صنع واقي شمس طبيعي الاعتماد على مجموعة من المكونات ويمكن إيضاحها على النحو التالي:

ربع كوب من زيت جوز الهند

ربع كوب من زبدة الشيا

ملعقتان كبيرتان من مسحوق أكسيد الزنك (غير نانوي).

ملعقة كبيرة من حبيبات شمع العسل اختياري

10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (للعطر)





طريقة تحضير واقي الشمس

في غلاية مزدوجة أو وعاء مقاوم للحرارة يوضع فوق قدر من الماء المغلي، قم بإذابة زيت جوز الهند وزبدة الشيا وحبيبات شمع العسل معًا حتى تذوب تمامًا.

أضف مسحوق أكسيد الزنك إلى الخليط بحرص مع التحريك جيدًا.

تأكد من امتزاج المسحوق تمامًا لضمان حماية متساوية من الشمس.

إذا رغبت في ذلك، أضف الزيت العطري المفضل لديك للعطر وحرك جيدًا.

انقل الخليط إلى وعاء أو برطمان نظيف ومحكم الإغلاق.

من الأفضل استخدام وعاء داكن أو معتم لحماية واقي الشمس من الضوء.

اترك الخليط يبرد ويتماسك تمامًا قبل الاستخدام.

قد يستغرق هذا بضع ساعات.

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