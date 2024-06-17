رغم ارتفاع درجات الحرارة.. ما هو التوقيت المناسب للتعرض لأشعة الشمس؟

على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وتجنب الأشخاص الخروج بها، إلا أن التعرض لها يتميز بفوائد عديدة للجسد، ولكن يجب الخروج في وقت محدد للتمتع بتلك الفوائد، قد يجهلها العديد من الأشخاص، دون أن تؤثر أشعة الشمس على صحتهم.

فوائد التعرض لأشعة الشمس

هناك العديد من الفوائد، التي من الممكن أن تعزز صحة الإنسان، ومن أبرزها إمداد الجسم بفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويقى الأطفال من العديد من الأمراض، خاصة ضعف ولين العظام، كما أنها تساعد على تحسين النوم، وتخفيف بعض المشكلات الجلدية، حسبما أوضحته الدكتورة هناء حمدي، استشاري الأمراض الجلدية.

التوقيت المناسب للتعرض إلى الشمس

للحصول على هذه الفوائد، لا بد من اختيار التوقيت المناسب للتعرض إلى أشعة الشمس بشكل مستمر، دون أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، ويُعد التوقيت المناسب هو من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة، أو من الساعة الخامسة عصرًا وحتى غروب الشمس، في هذا التوقيت تكون أشعة الشمس غير ضارة على الجلد، وتمده بالفيتامينات المفيدة للجسم، على حد تعبير «هناء» خلال حديثها لـ«الوطن».

كما أنه يجب تجنب التعرض إلى الأشعة الضارة في وقت الذروة، حتى لا تصيب الشخص بالأضرار الآتية منها اسمرار الجلد، حروق الجلد، مشاكل العين، ظهور التجاعيد المبكرة، الإصابة بضربة شمس، زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.