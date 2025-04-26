جماهير كرة القدم: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحليل المباريات لكن الموازين قد تتغير في لحظة

دخول الذكاء الاصطناعى إلى عالم كرة القدم كلاعب غير مرئى له أثر فى العديد من جوانب اللعبة، كتوقع نتائج المباريات وتحليل الأداء وغيره، الأمر الذى لاحظه العديد من مشجعى كرة القدم، بل وأقبل الكثير منهم على تجربة استعماله للخروج بنتائج حول أداء بعض اللاعبين، أو فهم بعض الأمور المتعلقة بالكرة التى لا يفهمها بشكل واضح وغيرها من الاستعمالات.

«زهرة محمد»، مشجعة للنادى الأهلى، أجرت تجربة بأن تسأل Chat GBT عن توقعه لنتيجة مباراة الإياب بين الأهلى وصن داونز ضمن مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، قبل موعد المباراة بأيام، وكانت نتيجته أن احتمال فوز الأهلى فى المباراة أكبر بسبب عامل اللعب على أرضه وتشجيع الجمهور.

وقالت «زهرة» لـ«الوطن» إن استعماله أمر مفيد لفهم المباريات وشكل الخريطة العامة للأندية فى الوقت الحالى وغيره من التفاصيل المرتبطة بالبطولة، أما فى توقع النتيجة، فهى ترى أنها مسألة قائمة على افتراضات ليس من الممكن الوصول إلى نتائج حتمية حولها.

من جانبه، قال يوسف الرفاعى إن الذكاء الاصطناعى حقق إضافة قوية فى تحليل المباريات وأداء اللاعبين، ولكن نتائجه ليست بالدقة الكافية، وذلك لأن هناك دوماً عوامل متغيرة من شأنها أن تغير كافة الموازين فى لحظة، وفى الأغلب تكون عوامل نفسية أو إصابات جسدية تصيب أحد اللاعبين قبل الموعد المحدد للمباراة بفترة بسيطة.

وقال رائد سيد، طالب بكلية الهندسة، مشجع نادى الزمالك، أنه فى كل الأحوال ستظل كرة القدم تفاجئ جماهيرها بنتائجها، ومهما كانت الحسابات دقيقة ونتائج المباريات محسومة لا يمكن الجزم بالنتيجة قبل الدقيقة الـ90 وصافرة الحكم، مشيراً إلى أن بعض الجماهير يستعمل توقعات الذكاء الاصطناعى وتحليلاته من أجل جنى المال، وذلك من خلال المراهنات.

أما أحمد محسن، مشجع النادى الأهلى، فأكد أن الذكاء الاصطناعى يعتمد على تاريخ كل فريق فى المباريات المشابهة للمباراة التى من المقرر أن يخوضها، وأداء الفريق فى الفترة الأخيرة، ونفس الأمر مع لاعبى الفريق، وبناء على هذه البيانات يقوم بإخراج الإجابات حول التوقعات وغيره، وهذه هى الفكرة الأساسية للتوقع عموماً فى عالم كرة القدم، ولكن الذكاء الاصطناعى لديه بيانات أوسع من تلك التى يمكن للعنصر البشرى أن يحصل عليها، ويقوم بعمليات بحث أكثر عمقاً، بالتالى نتائجه سوف تكون أكثر دقة وانضباطاً.