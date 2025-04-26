«تعليمية دشنا» في قنا تعيد تدوير التخت المدرسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

كتب: رجب آدم

واجهت إدارة دشنا التعليمية مشكلة عجز التخت في المدارس الحكومية، من خلال إصلاح القديم، عن طريق الرواكد الخشبية المتواجدة بالمدرسة، ضمن مبادرات «إعادة التدوير» التي تنتهجها الإدارة، وفقا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التعليم، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتعليمات هاني الصابر، وكيل الوزارة.

إعادة تدوير التخت في مختلف المدارس

وقال طارق نورالدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، في بيان صحفي اليوم، إنه جرى إعادة تدوير التخت بمختلف مدارس الإدارة، لسد أعداد كبيرة من العجز، عن طريق الرواكد الخشبية، التي كانت تسبب أرقا للمدارس، قبل إعادة استخدامها بشكل مفيد، وذلك بسواعد طلاب ومعلمين مدارس التعليم الفني بالإدارة.

وأكد «نور الدين» أن الثانوية الصناعية بنين انتهت من 80% من المستهدف لاعادة التدوير، فضلا عن نقل الرواكد من المدارس المكتفية بالتخت إلى مدارس العجز، لتحقيق اكتفاء ذاتي من التخت.

وشدد على أن عمليات التدوير في المدارس الصناعية مستمرة، حتى الانتهاء من كل الرواكد، والتخت التي تحتاج إلى تصليح وإعادة إنتاج في جميع مدارس الإدارة التعليمية.