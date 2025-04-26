قتيل وثلاثة مصابين في عملية طعن نفذها تلميذ بمدرسته بفرنسا

كتب: محمد علي حسن

قتل شخص وأصيب 3 آخرين، في عملية طعن داخل مدرسة ثانوية، مدينة نانت غربي فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية، إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت.

وذكرت قناة «بي إف إم» أن الطلاب الثلاثة المصابين فتيان، لكن الشرطة لم تؤكد أعمارهم أو جنسهم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن المعلمين في مدرسة نوتردام دو توت -إيد، وهي مدرسة كاثوليكية خاصة، تمكنوا من السيطرة على المهاجم قبل وصول الشرطة، مضيفة أن السلطات ليس لديها ما يشير إلى دافع إرهابي لارتكاب الجريمة.

وأبقت الشرطة الطلاب داخل المدرسة بعد الهجوم، لكن سُمح لهم بالمغادرة في منتصف النهار تحت حماية الشرطة.

وانتظر عشرات من أولياء الأمور في الخارج، وقال نيكولاس، أحد أولياء الأمور: «ننتظر أن نتمكن من احتضانهم، لمساعدتهم على التعامل مع الضغط النفسي الذي سببه هذا».

ولم تعلن الشرطة هوية المشتبه به أو دوافعه، وذكرت صحيفة «ويست فرنس» المحلية أن المهاجم كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل وخوذة وقناعاً للوجه، وأضافت أنه عُثر على سكينين بجوار متعلقاته.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم المشتبه به أرسل، باستخدام بريده الإلكتروني، ملفاً إلى جميع طلاب المدرسة، وصف فيه المجتمع بصورٍ قاتمة، لكنه لم يُشِر إلى أي هجوم محتمل.

وقالت إذاعة «فرنس إنفو» إن واقعة الطعن حدثت بعد نشوب خلاف بين الطلاب، ولم تؤكد الشرطة هذه التقارير الإعلامية.

وأوضح مصدر مطلع على القضية أن المهاجم دخل إلى فصلين دراسيين واعتدى على الضحايا لسبب غير معروف، بحسب قناة «فرانس 24».

وأفادت وزيرة التعليم الفرنسية إليزابيت بورن بأنها ستتوجه إلى نانت برفقة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.

وقالت بورن على منصة إكس إن «هجوما بسكين وقع وقت الغداء اليوم في مدرسة خاصة في نانت، سأتوجه إلى الموقع برفقة برونو روتايو للتعبير مع تضامني مع الضحايا ودعمي للمجتمع التعليمي».

ودفعت الجرائم المتكررة التي وقعت في المدارس أو حولها في الأشهر الأخيرة والتي نفذها مراهقون مسلحون بالسكاكين، الحكومة الفرنسية إلى العمل على معالجة هذه الظاهرة.