محافظ الجيزة يقرر إيقاف سائق بالهيئة العامة للنظافة لتفريغه حمولة مخلفات بالشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لواقعة إلقاء سيارة نقل مخلفات حمولتها بالطريق العام في شارع البوهي بإمبابة في محافظة الجيزة، بالمخالفة لضوابط العمل.

ومن جانبه، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بإيقاف السائق التابع لهيئة النظافة والتجميل صاحب الواقعة المكلف بقيادة السيارة عن العمل وتحويله للنيابة المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حياله.

تغييرات لمسؤولي النظافة

كما شمل قرار محافظ الجيزة إجراء حركة تغييرات لمسؤولي النظافة بالقطاع؛ شملت رئيس قطاع نظافة إمبابة ومدير النظافة ومدير الرصد ومشرفي الرصد ومدير الجراج ومدير الحركة بالجراج ومدير أمن الجراج؛ وذلك للتقصير في أعمال المراقبة لحالة النظافة في الشارع وحركة وخط سير المركبة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه لن يتهاون في التعامل مع أية مخالفة أو تقصير، مشددا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الرقابة على أعمال جمع ونقل القمامة والمخلفات من مختلف الأحياء والقطاعات وإيداعها بمحطات المناولة والمقالب العمومية بما يعود في النهاية على الحالة العامة للنظافة بالشوارع.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أنه فور رصد الفيديو المتداول تم تفريغ الكاميرات بمحيط الموقع المذكور للتأكد والوقوف على السائق المخالف لتعليمات وضوابط العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.