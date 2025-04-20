محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم

محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم

محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم

زار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس، أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم .

وقدم محافظ الجيزة خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

تبادل الزيارات خلال الأعياد


أكد المحافظ وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

توطيد أواصر المحبة بين المجتمع

وأعرب الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم عن سعادته بوفد محافظة الجيزة، الذي يؤكد توطيد أواصر المحبة بين المجتمع مهنئا الشعب المصري بكل طوائفه بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

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