نشأت الديهي: التسهيلات الضريبية خطوة ضرورية لاجتذاب الاستثمارات لمصر

نشأت الديهي: التسهيلات الضريبية خطوة ضرورية لاجتذاب الاستثمارات لمصر

نشأت الديهي: التسهيلات الضريبية خطوة ضرورية لاجتذاب الاستثمارات لمصر

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرا، واصفا إياها بأنها «إصلاحات ضريبية غير مسبوقة ومطلوبة بشدة لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات».

وأكد الديهي خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن الاستثمار يمثل أولوية قصوى للرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من الناحية التجارية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أن منظومة الضرائب تلعب دورا محوريا في التأثير على مجمل الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن استقرار التشريعات الضريبية يأتي في مقدمة اهتمامات المستثمرين، يليها البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ، حيث يحرص أي مستثمر عند دخوله سوقا جديدا على تقييم تلك العناصر الأساسية قبل اتخاذ قراره الاستثماري.

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