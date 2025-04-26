يحيى الواثق بالله: خطة تحرك سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية والأوروبية

يحيى الواثق بالله: خطة تحرك سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية والأوروبية

يحيى الواثق بالله: خطة تحرك سنوية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية والأوروبية

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على تعزيز قدرتها التنافسية للنفاذ إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة وطنية متكاملة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق الاستراتيجية.

وأوضح «الواثق بالله» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، اليوم، أن خطة تحرك سنوية يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه المصنعين المصريين.

وأشار إلى أن الخطة تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مثل الحرب في غزة، والأوضاع في السودان وليبيا، وتأثير الهجمات الحوثية على حركة الملاحة بقناة السويس، وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت إلى أن مكاتب التمثيل التجاري حققت إنجازات ملموسة، حيث سجلت مشروعات بقيمة 9.1 مليار دولار جرى توقيعها وبدأ تنفيذها بالفعل، وستدخل هذه الاستثمارات في الدورة الاقتصادية على مدار السنوات المقبلة حسب طبيعة كل مشروع.

وأعلن أن مصر وقعت تعاقدات إضافية بقيمة 25 مليار دولار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة الكهرباء، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

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