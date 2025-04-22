هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر الرباط الدولي

هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر الرباط الدولي

هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر الرباط الدولي

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نُظمت بالعاصمة المغربية، الرباط، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

استعراض التجربة المصرية لتسوية المنازعات بمؤتمر الرباط

واستعرضت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بمصر، التجربة المصرية لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على آليات التفاوض المباشر والحلول الودية في تسوية المنازعات، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية تدفق الاستثمارات، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية متطورة وداعمة للاستثمار.

الاستثمار مع المغرب

وتناولت الجلسات موضوعات استراتيجية مثل الحوكمة، والتحكيم، والرقمنة، والاستراتيجيات الوقائية لـ إدارة المنازعات، وأشاد عدد من الحضور بالتجربة المصرية في مجال الوساطة، والتي نجحت في إنهاء مئات المنازعات بأقل تكلفة مُمكنة.

وقالت لورا فضل الله، عضو فريق التحكيم الدولي للاستشارات، إن مصر عملت على تحديث تشريعاتها وتعزيز مؤسساتها الخاصة بتسوية المنازعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.

وزارة الاستثمار

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