محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة على شواطئ العجمي

كتب: كيرلس مجدى

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة مفاجئة على شواطئ العجمي لمتابعة جاهزيتها لاستقبال المصطافين؛ شملت عددًا من الشواطئ منها الدخيلة الشرقي، وبليس 2 المميز، وبليس 1، والبيطاش المميز، وشيراتون الهانوفيل، والهانوفيل الخدمة، وشاطئ جمعية درويش، وشهر العسل، وشهرزاد.

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال صيف 2025 تزامنا مع إجراء عدد كبير من الجولات التفقدية.

إزالة فورية للتعديات والإشغالات على الشواطئ

وخلال جولته التفقدية، أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بالإزالة الفورية لجميع التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للشواطئ، مشددا على أهمية الالتزام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية للإسكندرية.

تكليفات لترسيم حدود الشواطئ واستغلال المساحات

كما كلف المحافظ، السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي العجمي، لوضع ترسيم واضح لحدود الشواطئ، واستغلال المساحات الشاطئية غير المستغلة لإقامة مشروعات تنموية وسياحية تعزز تجربة المصطافين.

رفع كفاءة العقارات ومنظومة النظافة

كما وجّه الفريق أحمد خالد رئيس حي العجمي؛ بمتابعة ترميم واجهات العقارات المطلة على الشواطئ والانتهاء منها بشكل عاجل حفاظًا على السلامة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بالشواطئ والأماكن المحيطة.

تنفيذ قرارات إزالة عاجلة لحماية الأرواح

وفي سياق متصل، أمر محافظ الإسكندرية بالإزالة الفورية لأحد العقارات الآيلة للسقوط بميدان البيطاش، التي صدر لها قرار إزالة ولم يُنفذ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.