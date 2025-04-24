محافظا الإسكندرية والبحيرة والقيادات يقدمون العزاء في وفاة البابا فرنسيس

كتب- كيرلس مجدى:

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في مراسم العزاء المقامة مساء اليوم بكاتدرائية سانت كاترين، لتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية مؤخرًا، وسط حضور واسع من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

شهدت المراسم مشاركة ممثلي الكنائس الكاثوليكية بمصر، إلى جانب وفود رسمية من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر الشريف، ما يعكس مكانة البابا الراحل كرمز عالمي للتسامح الديني والتفاهم بين الشعوب.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن بالغ حزنه لرحيل البابا فرنسيس، مقدمًا خالص تعازيه إلى دولة الفاتيكان وأتباع البابا ومحبيه حول العالم، مشيرًا إلى أن قداسته كان مثالًا نادرًا للقيادة الروحية والإنسانية، وترك إرثًا من الدعوة إلى السلام والعدالة الاجتماعية.

وأكد المحافظ أن رحيل البابا يمثل خسارة كبيرة للأسرة الإنسانية، لما قدمه من جهود مخلصة في سبيل تعزيز الحوار بين الأديان ونبذ العنف والكراهية.

حضر مراسم العزاء عدد من كبار القيادات الكنسية في مصر، من بينهم المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين الكاثوليك، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الملكيين الكاثوليك، إلى جانب القمص أنطونيوس غطاس والمنسينيور أنطوان توفيق، في مشهد عكس وحدة الصف والتضامن الإنساني في وداع البابا الراحل.