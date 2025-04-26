دعاء نهاية شهر شوال.. اللهم بك ملاذي وأتوسل إليك باسمك الواحد

يُعد الدعاء من أعظم العبادات التي يحرص عليها المسلمون، فقد جعل الله -سبحانه وتعالى- للمؤمنين مواسم للطاعة تتوزع على مدار العام، ويُعتبر شهر شوال من الأشهر المباركة التي امتنّ الله بها على عباده، إذ يأتي بعد شهر رمضان حاملًا معه فرصًا عظيمة للاستمرار في الطاعة.

ودعاء نهاية شهر شوال من أجمل ما يمكن أن نختم به هذا الشهر الكريم، هو دعاء خالص لله تعالى، نرجو به القبول والمغفرة، مستودعين فيه أعمالنا، وطالبين مزيدًا من الرضا والهداية.

دعاء نهاية شهر شوال

ولا توجد صيغة محددة في دعاء نهاية شهر شوال، حيث أكدت دار الإفتاء أن الدعاء هو عبادة مستحبة، يمكن للمسلم أن يقوم بها في أي وقت، ومن الأدعية المستحبة في دعاء نهاية شهر شوال:

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أرضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع، وربّ العرش الكريم.

- ونقول في دعاء نهاية شهر شوال اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

- اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

- اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

- ومن الكلمات الأفضل في دعاء نهاية شهر شوال يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

- حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

- أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب.

- اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء نهاية شهر شوال لقضاء الحاجة:

اللهم إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحدًا غيرك، وأستودعك (لا‌ إله إلا‌ الله)، فلقني إياها عند الموت، واستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلّا‌ في مرضاتك، واستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني، فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي، ولمن أحببت، ولمن سكن قلبي، ولإخوتي، يا من لا‌ تضيع عنده الودائع

- اللهم إنك أعطيتني خير الإخوان في الدنيا، فلا تحرمني صحبتهم في الآخرة، اللهم أسعدهم، وفرج همهم، وحقق آمالهم، واجعل الجنة دارهم وقرارهم، واشفهم من كلِ مرضٍ يا رب، واجمعني بهم في جناتِ النعيم.

- اللهم اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةٌ لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغننا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذاب النار احمنا، ومن شر كل حاسدٍ اكفنا.

- اللهم إني أسألك توفيًا في طريقي، وراحةً في نفسي، وتيسيرًا في أمري، رب أعوذ بك من شتات الأمر، ومس الضر، وضيق الصدر.

- اللهم آلف بين قلوبنا، وأصلِح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلماتِ إلى النور، وجنبنا الفواحِش، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.