وزير الرياضة يطلق شارة تأهيل مركز التنمية الشبابية بشبرا للحصول على «الأيزو»

وزير الرياضة يطلق شارة تأهيل مركز التنمية الشبابية بشبرا للحصول على «الأيزو»

وزير الرياضة يطلق شارة تأهيل مركز التنمية الشبابية بشبرا للحصول على «الأيزو»

كتب: ماهر هنداوي

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تأهيل مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، وذلك في إطار متطلبات المركز للحصول على شهادة الأيزو (ISO 9001-2015).

وزير الشباب خلال جولته بمركز التنمية بشبرا

وزير الشباب خلال جولته بمركز التنمية بشبرا

ورافق الوزير خلال تفقد أعمال التأهيل للحصول على الجودة، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، وأحمد عفيفي وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والمستشار محمد علاء رئيس مجلس إدارة المركز ومحمود الجراحي المدير التنفيذي والدكتور وليد الفرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وفريق عمل الاعتماد والجودة بالوزارة، وممثلو شركة الرواد لنظم الجودة والشهادات PQS.

وزير الشباب خلال جولته بمركز التنمية بشبرا

رفع مستوى الجودة بمراكز الشباب

أكد وزير الشباب والرياضة، استمرار النهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وتكثيف التطوير للخدمات المقدمة للنشء والشباب من خلال مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية.

وأطلق وزير الشباب والرياضة، شارة بدء التدريبات للعاملين وذلك لزيادة المعرفة والفهم الدقيق لمتطلبات المواصفة ودورها في تطوير جودة وأداء المركز.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن شهادة الأيزو 9001/2015 تعكس التزام تقديم خدمات عالية الجودة للنشء والشباب داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والرياضية، ما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال التنمية الشبابية والرياضية.

وزير الشباب خلال جولته بمركز التنمية بشبرا

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