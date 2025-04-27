مصرع ربة منزل في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

كتبت- جيهان عبدالعزيز:

لقت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد بمصرع ربة منزل 40 سنة.

وتبين أنه أثناء عبورها نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكي قيادة شخص 50 سنة ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.