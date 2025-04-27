وزير الري يوجه بمواصلة أعمال تطهير وصيانة المصارف المكشوفة وشبكات الصرف المغطى

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى

واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي نفذتها هيئة الصرف خلال العام المالي الحالي 2024-2025، والمتمثلة في صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، إذ تمّ تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى 26 ألف كيلومتر، وتجريف 6.20 مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى 1600 كيلومتر، وتطهير مليون غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز 4.4 مليون فدان.

حالة المناسيب بالمصارف الزراعية

كما استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، إذ وجه وزير الري بمواصلة العمل من جميع أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف ، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضى، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومي الثالث للصرف، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان.

جدير بالذكر أنَّ هيئة الصرف تشرف على تطهير 4442 مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى 22 ألف كيلومتر - يتمّ تطهير معظمها مرتين سنوياً- بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.