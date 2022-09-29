مشروعات الصرف المغطى تواجه ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية «فيديو»

عرض برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تقريرًا مصورًا عن مشروعات الصرف الزراعي، وإسهاماتها في تنمية الاقتصاد القومي ودورها في مواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية.

مشروعات الصرف المغطى من المشروعات القومية التي تساهم في زيادة إنتاجية الأرض، والناتج القومي، ودخل الفلاح، وكانت بدايتها في السبعينات، بعدما أنشأت هيئة الصرف المغطى.

ومن فوائد الصرف المغطى التخلص من الأملاح والمياه الزائدة، وخفض منسوب المياه الجوفية في الأرض.

دور مشروعات الصرف المغطى في مواجهة ارتفاع درجة ملوحة التربة

واستعرض التقرير دور مشروعات الصرف المغطى في مواجهة ارتفاع درجة ملوحة التربة، وتبوير الأرض الزراعية؛ إذ تساهم هذه المشروعات في تحسين التربة بشكل كلي، ما يؤدي إلى زيادة المحصول.

وأشار إلى أن الأراضي كانت تعرضت لارتفاع نسبة الملوحة، لولا عمل مشروعات الصرف المغطى، والتي ساهمت في تخفيض نسبة الملوحة ومواجهة احتمالات تبوير الأرض بسبب الأملاح.

وخلال التقرير شهد عدد من الفلاحين والمزارعين على التغير الكبير الذي طرأ على الأرض الزراعية بعد عمل مشروعات الصرف المغطى ودورها في خفض ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية، ومواجهة ظاهرة تبوير الأراضي الزراعية.