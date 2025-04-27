«الرعاية الصحية» تنظم قافلة لجراحات تجميل الأطفال في مستشفياتها بالأقصر

نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في إنجاز قافلة جراحات تجميل الأطفال «روتابلاست» في مستشفياتها بمحافظة الأقصر خلال أبريل الجاري، بالتعاون مع روتاري مصر.

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنّ القافلة شهدت مناظرة 170 حالة للأطفال الذين يعانون من الشفة الأرنبية، وسقف الحلق المشقوق، وتشوهات ما بعد الحروق، إضافة إلى إجراء 60 عملية من الجراحات الدقيقة بمستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في الأقصر.

وأضاف أنّ القافلة الطبية شهدت مشاركة نخبة من أساتذة واستشاري جراحة الأطفال بكلية طب قصر العيني، و21 خبيرًا دوليًا في جراحات التجميل من الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى مناظرة الحالات بمجمع الأقصر الطبي الدولي، بينما تم إجراء العمليات الجراحية بمستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر.

وأوضح أنّ القافلة لم تقتصر على إجراء العمليات الجراحية فقط، بل شملت تنظيم ورش عمل وتدريبات متخصصة للكوادر الطبية من الأطباء والممرضين العاملين بالهيئة، بهدف تعزيز الخبرات والمهارات في مجال الجراحات التجميلية الحديثة، مع تقديم تدريب عملي حول علاج التشوهات مثل الشفة الأرنبية وتشوهات ما بعد الحروق، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات في العلاجات الدوائية والبروتوكولات العلاجية المتطورة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى.

وأكد مواصلة الهيئة توفير أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، وأنّها تسعى دائمًا لتطوير مهارات فرقها الطبية من خلال التعاون مع الخبراء المحليين والدوليين، موضحا أنّ التعاون يعزز قدرتنا على تحسين تجربة المريض وضمان تقديم رعاية صحية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأشاد الدكتور السبكي بجهود الفريق الطبي المصري والأمريكي، معبرًا عن تقديره الكبير لدور روتاري مصر في دعم القوافل الطبية ومساهمتها الفاعلة في خدمة المجتمع، وأكد أنّ هذا التعاون يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات التي تسهم في تحسين الرعاية الصحية للأطفال في مصر.

تولت تنسيق القافلة من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، ومن جانب روتاري مصر، الدكتورة إيمان سلام، مسئولة القوافل الطبية بنادي روتاري جنوب القاهرة.