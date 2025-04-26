رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع وفد تركي تطوير مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان



ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا بوفد رفيع المستوى من مجموعة مودست التركية المتخصصة في إدارة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستعراض فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الاجتماع تناول بحث التعاون مع مودست لنقل خبراتهم في إدارة وتشغيل مستشفى الصحة النفسية المزمع نقلها للهيئة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 سرير كمرحلة أولى من المقرر أن تصل لـ 250 سرير، والاستفادة من خبراتهم كونهم أحد المؤسسات الدولية الرائدة في إدارة وتشغيل المستشفيات النفسية وعلاج الإدمان.

وتابع: تناول الاجتماع دراسة توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين لتناقل الخبرات وتطوير الكفاءات الطبية والإدارية في عدة مجالات أبرزها خدمات التأهيل النفسي والإرشاد الصحي والتوعية المجتمعية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة فرص الاستفادة من خبرات مجموعة مودست في تشغيل وإدارة مستشفى الهيئة للطب النفسي في محافظة بورسعيد، لدعمه كصرح علاجي متكامل ليكون مركز تميز إقليمي HUB في خدمات الصحة النفسية، ومركزًا متخصصًا في التشخيص والعلاج والتأهيل النفسي لما بعد الجراحات الكبرى، بالتعاون مع مودست.

وفي إطار دعم التوجه نحو السياحة الصحية، تطرق اللقاء إلى إمكانية دمج خدمات الطب النفسي ضمن المسارات العلاجية المتكاملة الموجهة للمرضى الدوليين، مع استثمار مقومات مصر كوجهة سياحية وطبية واعدة تستقبل أكثر من 20 مليون سائح سنويًا، والاستفادة من خبرات مودست التركية في التسويق للسياحة الصحية في مصر.

فيما تناول الاجتماع أيضًا بحث إنشاء منصة رقمية تدعم خدمات العلاج النفسي عن بُعد (Tele-Psychiatry) بالاستفادة من خبرات مودست.