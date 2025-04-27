عروض مسرح البالون الجمعة المقبل.. مسرحية «نوستالجيا» واستعراضات لفرقة رضا

كتبت- إلهام الكردوسي

يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، لتنظيم احتفالية كبرى تتضمن عديد من الفقرات، منها عرض مسرحية «نوستالجيا» وحفل فرقة أنغام الشباب واستعراضات لفرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل، في التاسعة والنصف مساء.

أسعار تذاكر مسرح البالون

وحدد مسرح البالون أسعار التذاكر الحفل وتتضمن خمس فئات وهي 200 جنيه، و150 جنيها، و100 جنيه، و75 جنيها، و50 جنيها، على أن يكون الحجز من خلال التواصل مع رقم الهاتف على الصفحة الرسمية لمسرح البالون عبر «فيسبوك».

مسرحية «نوستالجيا»

ولاقت مسرحية «نوستالجيا» نجاحا كبيرا عند عرضها على مسرح السامر في الشهور الماضية، والعمل دراما استعراضية غنائية رؤية الفنان تامر عبد المنعم.

وحسبما قال تامر عبد المنعم لـ«الوطن»، في تصريحات سابقة، فإن العرض يتضمن عديد من المشاهد الفنية التي قدمت في الثمانينيات والتسعينيات المحفورة فى ذاكرة الجمهور من أعمال تليفزيونية متميزة، مثل مسلسلات «هو وهى»، و«ليالى الحلمية»، و«بوابة الحلوانى» ومسرحيات «الواد سيد الشغال» و«ريا وسكينة» وأغانى محمد منير وعمرو دياب وغيرها.

وأشا إلى أن المسرحية تحتفي بمبدعي هذه الأعمال، مثل وحيد حامد ومحفوظ عبد الرحمن، وغيرهما، لتحمل رسالة مضمونها أن لدينا رصيدا ضخما من الفنون لنا أن نفخر بها.