تامر عبدالمنعم: عرض «نوستالجيا 80-90» رسالة للدنيا بتاريخ جبار من الفنون على مدار عقود

فرض عرض الدراما الاستعراضية الغنائية «نوستالجيا 80-90» المقدم على مسرح السامر بالعجوزة ومسارح الهيئة، نفسه بقوة، على مدار الأيام الماضية، وحقق إقبالاً منقطع النظير، لدرجة أن الجمهور طلب إعادة عرضه مرة ثانية فى الليلة نفسها على مسرح ثقافة بورسعيد، كما رفع العرض لافتة كامل العدد على مدار أيام عرضه خلال الفترة الماضية على مسرح السامر، ومن المقرر أن ينطلق العرض إلى عدد من المدن الساحلية منها الإسماعيلية والإسكندرية ابتداء من الثلاثاء المقبل.

تتناول دراما العمل قصة مواطن يحبس فى غرفته لحل الكلمات المتقاطعة، فتنهال عليه التليفونات والإعلانات فى شكل «فيديو كول»، للمطالبة بسداد متطلبات المجتمع الاستهلاكى، هذا إلى جانب الإعلانات المحفزة على الاستهلاك، وآخرها إعلان عن توفير المقابر، ما يصيبه بالضيق الشديد، ويحاول استرجاع طفولته وذكرياته وأوقات الاستمتاع بالفنون، من خلال زيارة السينما مع والدته، حيث كان والده كان يعد القهوة ببساطة على السبرتاية، فيقول: «أنا كنت صغير ومبسوط، وكنت فاكر لما أكبر هكون أحسن، لكن مفيش أحلى من أيام زمان».

المواطن يخلد للنوم، ويدخل فى حلم، فيستعرض مخزون ذاكراته ووجدانه، ليتحول إلى بطل للأعمال الفنية المحببة لدى الجمهور، حيث يعود لفترة من فترات الإبداع العالى والمتميز للفن المصرى على مختلف الأصعدة، الفترة التى كان بها زخم وتنوع فنى.

وتتضمن المسرحية عدداً من المشاهد المحفورة فى الذاكرة من أعمال تليفزيونية متميزة، مثل مسلسل «هو وهى»، و«ليالى الحلمية»، «بوابة الحلوانى» و«الواد سيد شغال» و«هالة حبيبتى» و«ريا وسكينة» و«شمس الزناتى» وأغانى محمد منير وعمرو دياب وغيرها، ثم يصحو المواطن من نومه، معترضاً على إيقاظه من النوم ورجوعه إلى الحاضر، فى رسالة مقصودة للتأكيد على جماليات ما شهدته هذه الفترة، ورغبة فى استعادتها.

«نوستالجيا 80-90» صناعة قصور الثقافة

العرض رؤية الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل الوزارة بالشئون الفنية بوزارة الثقافة، ويحكى لـ«الوطن»، أن العرض بأكمله من صناعة الهيئة، «وقد اخترنا المشاهد بعناية شديدة جداً من الأعمال المحفورة فى وجدان الجمهور، كما قدم الفنانون المشاركون المشاهد على درجة عالية من الإتقان، حيث فى المسرحية 4 من فرقة الفنون الشعبية بقصور الثقافة، روض الفرج، وبورسعيد، والحرية، وسوهاج، بالإضافة لفرقة السامر، الموسيقى قدمتها الفرق الموسيقية بالهيئة بشكل جديد لخدمة الفكرة».

وديكور المسرحية جاء على درجة من الإبهار، كما يشهد احتفاء خاصاً بالمبدعين المصريين، مثل وحيد حامد ومحفوظ عبدالرحمن، والملابس أيضاً جاءت لتخدم العمل، العرض بأكمله من صناعة الهيئة، والملابس أيضاً جاءت لتعبر عن الشخصيات أبطال الأعمال الأصلية لتخدم العمل الفنى.

«نوستالجيا 80-90» العرض يواجه الفن الهابط

والعرض يواجه الفن الهابط، الذى طرأ على المجتمع باستعراض نماذج من الفن المصرى الخالص، بعيداً عن التجارية «فى التسعينات والثمانينات»، لنقول إننا نستند على تاريخ رصين من الثقافة والفن بحجة أن الجمهور عايز كده، حسب تامر عبدالمنعم، الذى أكد على فكرته بقوله: «هى رسالة للدنيا إن لدينا تاريخ جبار من الفنون على مدى عقود، والعرض يبحث عن الهوية المصرية بشكل خاص، وسعيد جداً باستقبال الجمهور للعمل».

ويصف نجاح العرض بأنه غير متوقع: «على مدار 10 أيام، لدرجة إن الجمهور يبحث عن شباك التذاكر ليتمكن من الحضور، مع إن العرض مجاناً، وعرضنا فى 3 محافظات، وسنعرض فى الإسماعيلية والإسكندرية».