كاتب صحفي: مشروعات البنية التحتية تضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة

منتصر سليمان

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن سيناء تشهد حاليًا طفرة عمرانية كبرى، تتجلى في شبكة واسعة من الطرق والأنفاق العابرة لقناة السويس، إلى جانب المحاور والكباري، وشبكات الصرف الصحي والمياه، فضلًا عن وجود أكبر محطة لمعالجة المياه في المنطقة.

طقرة عمرانية في سيناء

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «الدولة المصرية ماضية بحزمة استثمارية كبيرة تشمل البنية اللوجيستية والموانىء وقناة السويس الجديدة والزراعة والصناعة والسياحة».