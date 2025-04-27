نصائح مهمة من «الزراعة» لزيادة تحجيم البنجر والبطاطس والبصل

كشف مركز معلومات المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن عدد من التوصيات المطلوبة لزيادة تحجيم المحاصيل الأرضية مثل البصل والثوم والبطاطس والبنجر خلال الفترة الحالية، وذلك عبر إجراء بعض المعاملات والعمليات الزراعية التي تساعد في التحجيم الطبيعي لهذه المحاصيل، مشيرا إلى أن الفترة الحالية مناسبة في ظل تأخر النمو أو التحجيم بسبب فترات التقلبات الحرارية ما بين برد وحر خلال الفترات الهامة من عمر هذه المحاصيل.



وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه يمكن استخدام واحد أو أكثر من المعاملات التالية: