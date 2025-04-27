نصائح مهمة من «الزراعة» لزيادة تحجيم البنجر والبطاطس والبصل
نصائح مهمة من «الزراعة» لزيادة تحجيم البنجر والبطاطس والبصل
كشف مركز معلومات المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن عدد من التوصيات المطلوبة لزيادة تحجيم المحاصيل الأرضية مثل البصل والثوم والبطاطس والبنجر خلال الفترة الحالية، وذلك عبر إجراء بعض المعاملات والعمليات الزراعية التي تساعد في التحجيم الطبيعي لهذه المحاصيل، مشيرا إلى أن الفترة الحالية مناسبة في ظل تأخر النمو أو التحجيم بسبب فترات التقلبات الحرارية ما بين برد وحر خلال الفترات الهامة من عمر هذه المحاصيل.
وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه يمكن استخدام واحد أو أكثر من المعاملات التالية:
- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 إلى 30 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان.
- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان للبصل والثوم والبطاطس والبنجر علي 300 لتر ماء للفدان.
- الرش بمركبات البورون وأفضل موعد لاستخدام البورون رشًا علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول بحوالي من 20 إلى 25 يوما، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS بمعدل 1-1.5 لتر للفدان على 300 لتر ماء للفدان.
- يتم إضافة سلفات البوتاسيوم بمعدل 10 – 15 كجم مع الري بالغمر و3 إلى 4 كجم سلفات بوتاسيوم للري بالتنقيط؛ نظرًا لحاجة البصل والثوم إلى عنصر الكبريت الموجود في السلفات لزيادة قدرته على التخزين وزيادة المركبات الكبريتية المسئولة عن الحرافة والنكهة.
- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء لميبكوات الكلوريد ما يساعد على التحجيم بشكل عام حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الابصال والدرنات والجذور الدرنية، لا يخلط معه نهائيا أية أسمدة أو مبيدات مع نظافة موتور الرش، مع ملاحظه عدم تناول أي شيء منزرع بالأرض كغذاء سواء للإنسان أو الحيوان نهائيا لمدة 21 يوما وهى فترة الأمان، مع الرش في وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولا ثم الري أو الرش بعد 3-5 يوم من الري، ويفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يرش نهائيًا أثناء الظهيرة لأنه يتكسر بالحرارة العالية.