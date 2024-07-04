«الزراعة»: نسبة السكر في البنجر 21% بالوادي الجديد.. وإنتاجية الفدان 50 طنا

كشف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، تفاصيل نجاح زراعة بنجر السكر بالمحافظة في مساحة 12 ألفا و300 فدان.

وقال المرسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، إنّ البنجر من المحاصيل الاستراتيجية غير التقليدية، وبدأت زراعتها من موسم 2017، وكانت أغلب المساحات الكبيرة المنزرعة في مركز الفرافرة وتم زراعته في مساحة ما بين 500 إلى 600 فدان بالعوينات، ومساحات أخرى بواقع 400 فدان سنويا.

وتابع: «محصول بنجر السكر تجود زراعته في الأراضي الرملية ويتحمل ملوحة متوسطة، ولا يحتاج مياه كثيرة، وموسمه الزراعي 6 أشهر مقارنة بمحصول قصب السكر الذي يعد من الأنواع المعمرة».

وواصل: «تبلغ إنتاجية الفدان منه 35 إلى 50 طنا، والمزارع يقبل على زراعته بسبب نظام الزراعة التعاقدية، وكان سعر الطن 1500 جنيه وزاد إلى 1900 ثم 2350، كما أن نسبة السكر فيه عالية تبلغ 21% بالمحافظة».