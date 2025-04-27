حصيلة الشهداء ترتفع مع استمرار العدوان الإسرائيلي والتوغل البري في غزة

كتب: هاني حسن

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن قطاع غزة شهد ليلة جديدة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي، أسفرت منذ فجر اليوم عن استشهاد ثمانية فلسطينيين، وسط أنباء عن وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض في مخيم البريج وسط القطاع، عقب استهداف منزل سكني بشكل مباشر.

وأوضح المراسل أن الغارة العنيفة على منطقة بلوك واحد في مخيم البريج أعاقت عمل فرق الإسعاف والدفاع المدني، حيث لم يتمكنوا من انتشال كافة الضحايا حتى اللحظة، مع تأكيدات من الأهالي بوجود مفقودين تحت الركام، مما يجعل الحصيلة مرشحة للارتفاع خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في منطقة وادي العرايس بحي الزيتون جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدتين، بينما استشهد ثلاثة آخرون في مدينة خان يونس نتيجة قصف مدفعي عنيف، واستشهد مواطن آخر إثر قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب المدينة، التي تتعرض يوميًا لغارات تستهدف المدنيين.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي وسع من نطاق توغله البري في الأطراف الشرقية لمدينة غزة ومناطق حي الزيتون، مع قصف مدفعي مكثف لم يتوقف طوال ساعات الليل، كما تشهد الأطراف الشمالية الشرقية والغربية لمدينة رفح عمليات تدمير واسعة بفعل الغارات الجوية، في إطار ما يصفه الاحتلال بتوسيع محور مراح.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت مؤخرًا من إجلاء 20 مواطنًا عالقين في منطقة خربة العدس شمال شرق رفح، رغم الصعوبات الأمنية ورفض الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية السماح لسيارات الإسعاف بالوصول، وأكد أن العديد من العائلات لا تزال محاصرة هناك، تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه، وتواجه خطرًا كبيرًا تحت وطأة القصف المستمر.