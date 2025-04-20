إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسعى لتقسيم مدينة غزة وضم 50% من الأراضي

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسعى لتقسيم مدينة غزة وضم 50% من الأراضي

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسعى لتقسيم مدينة غزة وضم 50% من الأراضي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية توغل كبرى في قطاع غزة، تتضمن توسيع العمليات البرية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأشارت إلى أن الجيش يعمل على تقسيم مدينة غزة وضم أكثر من 50% من الأراضي، كما ينفذ عمليات عالية الكثافة داخل القطاع تتضمن تدميرا منهجيا لمبان باستخدام معدات هندسية ثقيلة قادرة على تدمير شوارع بأكملها، مشيرة إلى ـنه من المتوقع أن تتطلب عملية التوغل في غزة تجنيدا واسعا للاحتياط وتحريك قوات نظامية من جبهات أخرى.

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