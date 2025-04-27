وكيل «النواب» يحيل تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى اللجان المختصة

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والذى ترأس الجلسة البرلمانية، اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال «سعد الدين» اتفاقية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي نصت على «قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان».