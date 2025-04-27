«النواب» يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الذي ترأس الجلسة البرلمانية، اليوم، في جلسته العامة المنعقدة الآن، خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله والذي وافته المنية.

وعرض المجلس كتاب وزارة الداخلية والذي يفيد فيها بوفاة النائب الراحل الذي نال مقعده البرلماني من خلال القائمة الوطنية الموحدة لمنطقة غرب الدلتا، التي تضم محافظات البحيرة والإسكندرية والبحيرة، ونظم مجلس النواب وقفة حداد وقراءة الفاتحة على روحه.

نعي النائب الراحل

ونعى المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي النائب الراحل.

كما نعى النائب رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب، شقيقه الراحل النائب سعداوي راغب ضيف الله الذي وافته المنية قبل أيام، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «يعز عليّ أن أقف أنعى أخي.. لكن لا نقول إلا ما يرضى الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الموت حق والفراق صعب».

وتابع النائب ناعيا شقيقه: «سيرته البرلمانية والذاتية على مدى 35 عاما وعمل الخير ومعاملة المواطنين برفق تشهد له».