البورصة ترتفع في بداية التداولات.. رأس المال السوقي يحقق مكاسب 10 مليارات جنيه

شهدت أخبار البورصة اليوم الأحد 27-4-2025 أولى جلسات الأسبوع ارتفاعًا في المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.51% في بداية تعاملات جلسة اليوم، ليصل عند مستوى 31801.89 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 10 مليارات جنيه.

أخبار البورصة اليوم

ومن بين أخبار البورصة اليوم أيضًا، ارتفاع مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.89% عند مستوى 9309.47 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.81% في بداية تداولات اليوم، ليسجل 12708.6 نقطة، وفق أخبار البورصة.

10 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية نحو 1.129 مليون جنيه، عبر التداول على 367 مليون سهم، وجرى تنفيذ نحو 34 ألفًا و282 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 10 مليارات جنيه في بداية تعاملات جلسة اليوم، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 2.253 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وجاء ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاع سهم «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا» متصدرا الأسهم الأكثر ربحية اليوم بالبورصة بنسبة 16.82%، تلاه سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» بارتفاع 10%، ثم سهم «أم بي للهندسة» بارتفاع 8.33%.