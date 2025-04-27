فصل طالب بـ«حاسبات الإسكندرية» بسبب محاولته اختراق سيستم الكلية

فصل طالب بـ«حاسبات الإسكندرية» بسبب محاولته اختراق سيستم الكلية

فصل طالب بـ«حاسبات الإسكندرية» بسبب محاولته اختراق سيستم الكلية

كتب- كيرلس مجدى

أصدرت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسكندرية قرارًا بفصل طالبا بالمستوى الرابع ببرنامج الحوسبة وعلوم البيانات، لمدة 4 فصول دراسية، وذلك بعد ثبوت محاولته لاختراق نظام الكلية الإلكتروني.

وبحسب القرار الرسمي الصادر عن الكلية، فإن العقوبة تبدأ من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 «فصل الخريف»، وتم اتخاذ القرار بعد تحقيقات موسعة أثبتت تورط الطالب في محاولة اختراق سيستم إدارة الكلية، مما يعد خرقًا صريحًا للوائح والأنظمة الجامعية.

التزام الكلية بحماية الأنظمة الإلكترونية

وأكدت إدارة الكلية أنَّ مثل هذه المحاولات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المعلومات وسلامة البيانات الأكاديمية، وهو ما يستوجب التعامل معه بحزم للحفاظ على منظومة التعليم الرقمي وضمان النزاهة الأكاديمية، مشددة على التزامها بتطبيق القوانين الجامعية واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأنظمة الإلكترونية من أي محاولات اختراق أو تلاعب.

رسالة ردع وحماية للمؤسسة التعليمية

وأكدت أن هذا القرار يأتي ضمن حرص الجامعة على إرسال رسالة واضحة بأن أي تجاوزات ضد النظم التكنولوجية أو محاولات الإضرار بها ستُقابل بأقصى العقوبات، حمايةً للطلاب والمنظومة التعليمية ككل.

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