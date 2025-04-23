بدء استعدادات عقد امتحانات الترم الثاني في جامعة الإسكندرية

بدء استعدادات عقد امتحانات الترم الثاني في جامعة الإسكندرية

بدء استعدادات عقد امتحانات الترم الثاني في جامعة الإسكندرية

كتب- كيرلس مجدى:

أعلن الدكتور علي عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، بدء الاستعدادات اللوجيستية في جميع كليات الجامعة، لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع تأكيد اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة للطلاب.

تطوير منظومة تقويم الطلاب

وفي إطار حرص جامعة الإسكندرية على تطوير منظومة تقويم الطلاب، خاصة الطلاب من ذوي الهمم، ناقش المجلس، المقترح المقدم من الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم، بشأن تطوير أساليب التقويم لضمان شمولية الاختبارات وقياس مخرجات التعلم بكفاءة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، كما وجه الدكتور عبدالمحسن، بتوزيع كتيب مركز طه حسين لتعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق التعامل مع الإعاقات المختلفة، وتعزيز دمج هؤلاء الطلاب في البيئة الجامعية.

استمرار الندوات التثقيفية

وأشاد عبدالمحسن بالمستوى المشرف الذي قدمه طلاب الجوالة خلال فعاليات المهرجان الكشفي الرابع والأربعين والدورة الإرشادية السادسة عشرة، مشددًا على أهمية دعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور في بناء شخصية الطالب، وتنمية روح العمل الجماعي والتطوع، ودعا وكلاء الكليات لتقديم أوجه الدعم كافة للجوالة والأنشطة المختلفة، مؤكدا أهمية استمرار الندوات التثقيفية والمحاضرات التوعوية، لتعزيز الوعي الوطني والفكر التنويري لدى الطلاب، تزامنًا مع التحديات الراهنة.

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