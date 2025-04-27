«صناع الخير» تطلق مبادرة صك الأضحية لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها بالقرى

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، عن إطلاقها وللعام الرابع على التوالي، مبادرة صك الأضحية بهدف الإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم من خلال صك الأضحية بحسب الشروط الشرعية التي أقرتها دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في قرى مصر، خاصة القرى الأشد احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت صناع الخير أنها خصصت صك الأضحية لهذا العام في اللحوم البلدية البقري بمبلغ 9000 جنيه، وفي اللحوم البلدية الجاموسي بمبلغ 8500 جنيه، وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 10000 جنيه، وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين بحيث يمكن للمضحي في حالة الصك البلدي البقري تقسيط على 10 شهور، بقسط شهري قيمته 600 جنيه وبمقدم 3000 جنيه والصك البلدى بنفس قيمة القسط ومدته وبمقدمة قميتها 2500 جنيه، مع توفير لحوم صدقة بلدي بقيمة السهم الواحد 390 جنيها.

من جانبه أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة أعلنت استمرارها في تنفيذ مبادرة صك الأضحية للعام الرابع على التوالي لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تلبية لرغبة الجمعيات القاعدية التي تتعاون معها صناع الخير في أنشطة المؤسسة المختلفة داخل القرى الأشد احتياجا في أنحاء الجمهورية كون لحوم الأضاحي احتياج ضروري للأسر الأكثر احتياجا في القرى المستهدفة.

وتابع «عبدالفتاح»: ستقوم صناع الخير بذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق، وسيتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون التوزيع بعد الذبح مباشرة، لكي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة، وسيتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن إطلاق صناع الخير صك الأضحية للوكالة عن المضحين في الأضحية وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة في أنشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الاحتياجات الأهم جنبا إلى جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك في عنينا وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم، كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياجا من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.

وحول المناطق التي تستهدفها صناع الخير في توزيع لحوم الأضاحي، أوضح «عبد الفتاح» أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية في كل القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وأن لحوم الأضاحي مثل كل خدمات صناع الخير ستصل إلى سكان القرى الأشد احتياجا، بالتنسيق الكامل مع المحافظين، وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر في المحافظات المختلفة، على أن يتم التوزيع في الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة وغيرها.