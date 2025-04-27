بعد رحيل شريف نصار.. خطوات لحماية نفسك من التنمر الإلكتروني

التنمر من أكثر الظواهر السلبية انتشارًا في عصر السوشيال ميديا، إذ يترك آثارًا نفسية وجسدية قد تستمر لفترات طويلة، ومع تزايد حالات التعرض له، تبرز الحاجة إلى وعي أكبر بكيفية التعامل مع هذا السلوك المؤذي، هذا ما أعادت التأكيد عليه حادثة وفاة التيك توكر شريف نصار، الذي تحدث في آخر فيديوهاته عن تعرضه لحملة من التنمر قبل أيام من وفاته، ما أثار موجة واسعة من التعاطف. في ضوء ذلك، كيف يمكن حماية النفس من التنمر؟

كيف تواجه التنمر بذكاء؟

في البداية عليك أن تدرك أن التنمر لا ينتقص من قيمتك كشخص، لذلك عليك أن تذكر نفسك دائمًا بمواهبك، وإنجازاتك، وصفاتك الإيجابية، فالثقة بالنفس هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للتقليل منك، وذلك لا يمنع أن الشعور بالغضب عند تعرضك للتنمر هو احساس طبيعي جدًا وصحي، بحسب موقع «سيكولوجي توداي».

التجاهل من أهم الأسلحة

لا شك أنه من الطبيعي الشعور بالغضب عند التعرض للتنمر، لكن الرد بعنف أو سخرية قد يزيد الأمور سوء، لذلك فالتصرف الصحيح يأتي بالتزام الهدوء، وإظهار أن ما يحدث أقل من الالتفات إليه ومنحه أهمية، بالإضافة إلى ضرورة التحدث مع صديق مقرب، أو فرد من العائلة، أو شخص مختص يمكن أن يخفف عنك العبء ويوفر لك النصيحة والدعم العاطفي، لذلك لا تخجل من طلب المساعدة.

أحيانًا يكون أفضل رد هو التجاهل، فهناك الكثير من المتنمرين يبحثون عن رد فعل ليشعروا بالقوة، لذلك من الضروري أن تظهر عدم اهتمام لهم، لتحرمهم من تحقيق هدفهم، وعندما تضطر للرد، كن حازمًا وواضحًا دون استخدام العنف أو الكلمات الجارحة.

من الضروري أن يكون محيطك مزدحم بأشخاص إيجابيين يدعمونك ويشجعونك، فوجود شبكة دعم قوية يخفف كثيرًا من آثار التنمر ويعزز شعورك بالأمان، والأهم من ذلك يجب تقوية نفسك من الداخل من خلال ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كاف من النوم، وتخصيص وقتًا لهواياتك المفضلة، فالعناية بنفسك تعزز طاقتك وقدرتك على التعامل مع الضغوط.