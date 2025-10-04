لينا صوفيا: تجربة «الصفا الثانوية بنات» مرهقة.. واضطررت لممارسة الرياضة بشكل مكثف

قالت الممثلة الشابة لينا صوفيا إن فيلم «الصفا ثانوية بنات»، تجربة جديدة ومختلفة كلياً، وإن الشخصية التى جسدتها تختلف عن شخصيتها الحقيقية وعن أدوارها السابقة، معربة عن سعادتها بمشاركتها فى الفيلم ضمن ماراثون موسم عيد الفطر 2025، وأضافت «لينا» لـ«الوطن» أنها استمتعت بالتصوير مع أبطال الفيلم، خصوصاً على ربيع، وأوس أوس، ومحمد ثروت، «ضحكونا طول الوقت فى الكواليس، ومتحمسة جداً لمعرفة آراء الجمهور بعد مشاهدة الفيلم، خاصة أنه مختلف ومليان طاقة».

وأشارت إلى أن تجربتها مع «الصفا الثانوية بنات» كانت مرهقة لكن ممتعة، خصوصاً أنها اضطرت لممارسة الرياضة بشكل مكثف ضمن تحضيرات الفيلم، متابعة: «استمتعت جداً بالتصوير وعرفت ناس جميلة بحبها من زمان».

وعن ردود الفعل حول مشاركتها فى الجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد»، الذى عُرض فى موسم مسلسلات رمضان 2025، قالت: «سعيدة بنجاح المسلسل، وشريف سلامة بالنسبة لى ليس مجرد زميل، ولكنه صديق وأحب الجلوس والحديث معه، ودينا الشربينى إنسانة وفنانة رائعة، تنشر طاقة إيجابية فى اللوكيشن، وأعتبرها أختاً كبيرة وصديقة مقربة». وتابعت: «تعاملنا فى اللوكيشن كالعائلة، وهذا ساعدنا فى تقديم عمل جيد، وكل فريق العمل كان يهتم بالتفاصيل، وممتنة جداً للتجربة لأنها كانت نقلة مهمة فى حياتى الفنية».

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، كشفت «لينا» عن مشاركتها فى مسلسل جديد بعنوان «220 يوم»، إلى جانب الفنانين كريم فهمى وصبا مبارك، مشيرة إلى أن شخصيتها فى العمل تمر بتحولات عديدة، مما يجعل التجربة مثيرة ومختلفة.