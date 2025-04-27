ورش مكثفة وعروض مرتجلة.. كيف يصنع «ابدأ حلمك» جيلًا جديدًا من نجوم المسرح؟

كتبت- إلهام الكردوسي:

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع «ابدأ حلمك» بمحافظة قنا، والمعني بالتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب المسرحية الشابة.

محاضرات مشروع «ابدأ حلمك»

وشهد قصر ثقافة قنا محاضرات متخصصة استمرت لمدة أربعة أيام، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة. وتضمنت المحاضرات شروحا حول «فن التمثيل» قدمها المخرج شادي الدالي، وأوضح خلالها كيفية تطوير أدوات الممثل، وأهمية المصادر المعرفية والنفسية في بناء الإحساس الفني، مع التركيز على استخدام الصوت بشكل سليم وضبط مخارج الألفاظ.

كما خضع المشاركون لتدريبات عملية مكثفة، شملت التنقل من إحساس لآخر، والإلقاء من خلال مشاهد معدة مسبقا، واختتمت بتقديم مونولوجات مرتجلة، لمعرفة مدى تطور الأداء.

فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع «ابدأ حلمك»، تقام بإشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للمشروع، المدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه، وخالد أبو ضيف المدير الإقليمي، وتنفذ بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات مكثفة على فنون المسرح، على أيدي نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، ويختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

ويعد مشروع «ابدأ حلمك» أحد أهم المبادرات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأسفرت مرحلته الأولى عن تخريج دفعات متميزة في محافظات أسيوط، الفيوم، الشرقية، وشملت المرحلة الثانية محافظات بورسعيد، بني سويف، الجيزة، كفر الشيخ، والوادي الجديد، وتم اعتماد الفرق المسرحية المتخرجة كفرق نوعية رسمية.