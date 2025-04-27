الحبس عامين لـ«أجنبي» بتهمة تأسيس كيان تعليمي وهمي والاتجار في العملة

أصدرت المحكمة المختصة حكما بالحبس لشاب يحمل الجنسية الأجنبية، لمدة سنتين مع النفاذ، وذلك على خلفية اتهامه بتأسيس كيان تعليمي وهمي والاتجار في النقد الأجنبي داخل البلاد.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأجانب المقيمين في مصر، وذلك بعد أن أكدت التحريات والمعلومات بقيام المشتبه فيه، بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة

التعليم العالي وزعمه على خلاف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع

إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل

مصروفات 3 آلاف دولار.

وتم ضبط وتفتيش المتهم حيث عُثر على المستندات المؤيدة للتحريات، وتم استكمال التحقيقات، وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه، وتم إحالته للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.