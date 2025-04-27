«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الأن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وحرص المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على طمأنة النواب خلال الجلسة العامة بشأن تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وتطبيقه.

ضوابط نقل الملكية

وقال «فوزي»، إن الموضوع لا يمس أي ضوابط لمسألة نقل الملكية، وأن القانون هو مفترض أوليّ، وأي تطوير يبدأ بالميكنة لتقيل العنصر البشري.

وقال الوزير محمود فوزي: «نقدر تماما الشواغل التي آثارها النواب بشأن ارتباط قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بقانون التصالح، فالقانون لن يتناول مسألة التصالح من قريب أو بعيد. كما أن لا علاقة له بالمصريين المغتربين، وسوف يتم ذلك من خلال إرسال البيانات عن بُعد».

وقال «فوزي»: هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما معالجة كُلية وجذرية أو تفكيكها، والمشروع الحالي خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات، وكل التفاصيل التي أثارها النواب موجود بالقانون.

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