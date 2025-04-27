محلل سياسي فلسطيني: سقوط من 50 إلى 100 شهيد يوميا في قطاع غزة

محلل سياسي فلسطيني: سقوط من 50 إلى 100 شهيد يوميا في قطاع غزة

محلل سياسي فلسطيني: سقوط من 50 إلى 100 شهيد يوميا في قطاع غزة

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على غزة يؤدي لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بشكل يومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «منذ انتهاء الهدنة وحتى اليوم، هناك معدل لا يقل عن 50 شهيدا إلى 100 تقريبا بشكل يومي، وهو عدد ضخم جدا، وبشكل غير مبرر يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإنسان الفلسطيني بغض النظر سواء كان طفل أو رجل أو امرأة لتحقيق أهداف ما، وللقضاء على أي أمل للشعب الفلسطيني في مستقبله».

وتابع: «موضوع رفع الحصانة عن الأونروا ليس مستغرب، والأونروا هي الشاهد الأممي على قضية اللاجئين منذ عام 1948، وهي المؤسسة الأممية الوحيدة التي لديها سجل من اللاجئين اللذين هجروا عام 1948 و1967 وأبنائهم وأحفادهم، وبالتالي فإنها تحفظ كل نتائج النكبة في سجل أممي».

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