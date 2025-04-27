أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، الأهمية الاستراتيجية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ليس فقط كجهة إنسانية، ولكن كرمز لهوية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوكالة تمثل إحدى الركائز الأساسية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبرى لبقاء «أونروا» وتمكينها من أداء دورها، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على استمرار تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد أن الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثة، بل هي شاهد حي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجسيد عملي لشرعيته الدولية، مشددًا على أن أي محاولات لتقويض دور الوكالة تُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي، وتُهدّد مستقبل القضية الفلسطينية.