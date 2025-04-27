خبير علاقات دولية: «الأونروا» رمز لهوية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

خبير علاقات دولية: «الأونروا» رمز لهوية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

خبير علاقات دولية: «الأونروا» رمز لهوية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

منتصر سليمان

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، الأهمية الاستراتيجية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ليس فقط كجهة إنسانية، ولكن كرمز لهوية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوكالة تمثل إحدى الركائز الأساسية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبرى لبقاء «أونروا» وتمكينها من أداء دورها، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على استمرار تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد أن الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثة، بل هي شاهد حي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجسيد عملي لشرعيته الدولية، مشددًا على أن أي محاولات لتقويض دور الوكالة تُعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي، وتُهدّد مستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف: «هذه الوكالة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1947، وتعني بتشغيل ومساعدة أكثر من 6 ملايين فلسطيني في 6 أماكن في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان وسوريا والأردن، ولذلك فإنها تتحمل عبئًا كبيرًا في العمل على مساعدة هؤلاء في كل المجالات سواء الصحية أو التعليمية وغيرها، وبالتالي فإنها تمثل دورًا مهمًا في الحقيقة في دعم الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

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