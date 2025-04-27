أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ملتقى «أهل مصر» بالعريش ومعرض كتاب بالعاصمة الإدارية

كتبت- إلهام الكردوسي:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية هذا الأسبوع، بدءا من اليوم الأحد حتى السبت المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

معرض الكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية

وتطلق الهيئة، اليوم الأحد، معرض الكتاب والحرف التراثية والبيئية، في دورته الثالثة، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية.

ويُقدم المعرض للعاملين بالوزارات المختلفة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

وتتيح الهيئة خلاله مجموعة من أحدث العناوين بأسعار مخفضة، بجانب ركن خاص يضم مشغولات يدوية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.

وتشهد محافظة شمال سيناء هذا الأسبوع، فعاليات ثقافية وفنية مكثفة، ضمن جهود وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، حيث تنطلق اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي العشرين لثقافة وفنون المرأة والفتاة، بقصر ثقافة العريش، وذلك ضمن مشروع «أهل مصر».

وتنفذ فعاليات الملتقى بمشاركة 120 امرأة وفتاة من المحافظات الحدودية، ويضم 5 ورش فنية وحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بهدف تمكين المرأة، بجانب عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية ودوائر الدعم النفسي، والأمسيات الثقافية، هذا بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأهم معالم المدينة، وذلك حتى 3 مايو المقبل.

ختام ملتقى سيناء الأول لفنون البادية

وتتواصل الفعاليات في الثامنة مساء اليوم على مسرح القصر، مع حفل ختام ملتقى سيناء الأول لفنون البادية، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء،

ويحيي الحفل الفنان الكبير أحمد إبراهيم، بمصاحبة فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، بقيادة المايسترو وائل عوض.

كما يتضمن البرنامج تفقد معرض فني وآخر للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي بعنوان «أبطال كل الأزمان»، من إخراج محمد الدرة، وعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية، بقيادة الفنان سامح الكاشف.

بورسعيد تستضيف مؤتمر أدباء القناة وسيناء

وتستضيف محافظة بورسعيد، غدا الاثنين، فعاليات المؤتمر الأدبي لإقليم القناة وسيناء الثقافي، في دورته الخامسة والعشرين، بعنوان «أدب المقاومة حاضر له ذاكرة».

ويقام المؤتمر بقصر ثقافة بورسعيد، في تمام في الثانية عشرة ظهرا، ويتضمن عددا من الجلسات البحثية، والأمسيات الشعرية، بجانب تكريم عدد من الرموز الثقافية والأدبية بالمحافظة، وتستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الحالي.

وتستمر هذا الأسبوع عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، وتُقدم العروض المسرحية للجمهور بالمجان، بواقع عرضين يوميا.

ويشهد اليوم الأحد العرض المسرحي «كارما» لفرقة السويس ويعرض في السادسة مساءً، من تأليف وإخراج حازم أشرف، ويعقبه في الثامنة مساءً «ساليم»، لفرقة بورسعيد، والعمل إخراج أحمد آدم.. ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم السبت 10 مايو على مسرح السامر.

الإبداع الأدبي بين الخيال والهوية

ويشهد المركز الثقافي بطنطا، في الحادية عشرة صباح بعد غد الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لليوم الواحد، بعنوان «الإبداع الأدبي بين الخيال والهوية»، دورة الكاتب الكبير سعد الدين حسن، ويعقد برئاسة الأديب جابر سركيس، والأمين العام للمؤتمر الأديب مختار عيسى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، وتتولى الدكتورة رانيا عبده الإمام، عميد كلية التربية النوعية، مهام مقرر المؤتمر.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من الورش الفنية، واللقاءات التثقيفية والأدبية لأبرز الكتاب والمفكرين، هذا بالإضافة إلى الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، والفعاليات المقامة بمناسبة عيد تحرير سيناء، يوم التراث العالمي، واليوم العالمي للكتاب.