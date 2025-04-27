انطلاق المرحلة الأولى لأعمال تطوير استاد دمياط الرياضي

كتبت: منى عبدالله



أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بدء العمل على أرض الواقع بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير استاد دمياط الرياضي التي ستشمل منطقة الألعاب والملاعب المتعددة والمنطقة الاجتماعية والكافيتريا والمنطقة الترفيهية، على أن يتم إدراج أعمال تنفيذ ملعب كرة قدم قانوني وحمام سباحة أوليمبي وحمام سباحة نصف أوليمبى بالمرحلة الثانية.

رفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة دمياط

وأشار محافظ دمياط، في بيان صحفي، أن تلك الجهود جاءت في إطار التعاون المشترك بين محافظة دمياط ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لرفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والنهوض بها، مؤكدًا أيضًا أن هذا العمل جاء في إطار سعي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع احد الشركات الوطنية city club، للبدء الفعلي في المرحلة الأولى، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير لهذا الملف والذي يُعد مطلبا أساسيا لأبناء محافظة دمياط، مؤكدا أن المشروع سيساعد على تمكينهم من ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأكد محافظ دمياط أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الوزارة، أثمرت عن العديد من النجاحات، لافتا إلى أنه يجري التواصل بشكل دوري مع الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة للوقوف على آخر المستجدات بالأعمال الجارية.

صبحي: مشروع كبير يضاف للبنية التحتية الرياضية

وفى هذا الصدد، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا العمل الذي يتم حاليا على أرض الواقع، حيث سيخدم قطاع عريض من أبناء محافظة دمياط، كما أنه يمثل قيمة حقيقية لمشروع كبير يضاف للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في المنشآت الشبابية والرياضية.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى شركة «city club»، التي أصبح لها حضور كبير من خلال إنشاء سلسلة أندية متكاملة وتقدم خدمات رياضية واجتماعية بشكل اقتصادي لكل الأعضاء المترددين على الأندية على مستوى الجمهورية.