«التنمية المحلية» تطلق برنامجا تدريبيا لوحدات السكان في دمياط

أطلقت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، اليوم، برنامجا تدريبيا بمحافظة دمياط لوحدات السكان بالمراكز والمدن، وذلك لدعم وبناء قدرات العاملين بوحدات السكان.

حضر هذه الانطلاقة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وشيرين عكاشة مدير وحدة السكان بالمحافظة، ورؤساء المدن ومنسقي وحدات السكان بالمحافظة.

رصد واقع المشكلات الاجتماعية السكانية

وشمل البرنامج التدريبي للعاملين وفرق العمل بوحدات السكان تقديم الدعم الفني للقيام بأدوارهم والمهام الموكلة إليهم بكفاءة لمواجهة التحديات السكانية وتحسين مؤشرات التنمية بالمحافظة، وفي هذا السياق، تطرقت رئيس الوحدة المركزية للسكان إلى استعراض الوضع الحالي للقضية السكانية وتطور مؤشرات الأداء، وكذا التعريف بالإطار المؤسسي الذي تم تشكيله من خلال وزارة التنمية المحلية لإدارة البرنامج السكاني بالمحليات، ومنهجية العمل التي يعتمد عليها في رصد واقع المشكلات الاجتماعية السكانية، وأيضًا تسليط الضوء حول أهمية التنسيق مع شركاء العمل لوضع خطط تشاركية عاجلة، ومتابعة عمليات التنفيذ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق تدريب حول منهجية تحديد أولويات القضايا المختلفة وطرح الحلول المناسبة وإعداد مبادرة لتنفيذ هذه الحلول، وتحديد مهام فرق العمل وأدوات تحليل المشكلات السكانية في المدن.

وجرى تدريبهم على كيفية رصد المشكلات وتحليلها، ومعرفة الأسباب، ومن ثم إنشاء مبادرات تعد من الحلول الفاعلة لتحقيق الأثر الإيجابي على أرض الواقع.