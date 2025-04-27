محمد الحلو يخضع لعملية جراحية

كتب: أحمد عبد الرحمن

أعلن نجل الفنان محمد الحلو، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خضوع والده لعملية جراحية في الساقين أمس؛ إذ نشر صورة لوالده بعد العملية وعبّر عن امتنانه الشديد للطبيب الذي أجرى العملية.

تفاصيل العملية الجراحية لمحمد الحلو

وقال نجل محمد الحلو في منشوره: «الحمد والشكر لله تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس».

محطات في حياة الفنان محمد الحلو

محمد الحلو، بدأ مشواره الفني من خلال غناء وتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي، قبل أن يقدّم أغنيات خاصة به، وتجعله في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

وأصدر أول ألبوم له بعنوان «عراف»، وبعد أن حقق الألبوم نجاحا مقبولا، أصدر العديد من الألبومات الأخرى، ومن أبرز ألبوماته: «افتح كتابك، ورحال ويا قمر وعصافير الجنة وعلى كيفك وصدقي وبندم وفداكي الروح ويا حبيبي وناويلى وأحبابنا واشهدي».